Gewapende overval op tankstation Zuidoost, verdachten goed op beeld

Twee mannen overvallen in juni een tankstation in Zuidoost. Op het moment van de overval hebben de twee een mondkapje en een capuchon op, maar vlak voor de overval staan ze duidelijk op beeld. In Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

De twee komen op 25 juni rond 20.00 uur vlak voor sluitingstijd binnenlopen bij het tankstation aan de Laarderhoogtweg, maar daar zien ze niemand. De aanwezige medewerkster staat even buiten een sigaret te roken. De mannen lopen naar buiten en zien dan de medewerkster, die terug de winkel in wil lopen.

Ze duwen de vrouw hardhandig naar binnen, richting de personeelsingang en roepen iets over een kluis. De vrouw voelt iets scherps in haar rug prikken en opent de deur. Een van de overvallers dwingt haar naar de kassa. Als ze die opent haalt hij daar geld uit, de andere verdachte is inmiddels in het kantoor.

In shock

En dan komt er ineens een klant binnen. De verdachte achter de kassa roept naar de ander dat er iemand binnen is en de twee rennen achter de klant aan naar buiten. De medewerkster slaat vervolgens alarm en even later arriveert de politie.



"Het slachtoffer raakt lichamelijk niet gewond, maar was tijdens de overval ontzettend bang, in shock en verstijfd", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Mentaal gezien laten dit soort incidenten vaak flinke sporen na. Wij willen weten wie hiervoor verantwoordelijk voor zijn geweest. Herken je de verdachten op de beelden? Neem dan contact met ons op."