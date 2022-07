Man steelt laptop en duur horloge uit bedrijf en fitnessclub

Wie herkent deze man? In juni neemt hij een horloge mee na een bezoekje aan een fitnessclub aan de Amsteldijk, een paar maanden eerder steelt hij een laptop uit een bedrijf in het centrum. In Bureau 020 beelden van hem.

Eerst dus die laptopdiefstal. Dat gebeurt op donderdag 17 maart. Hij kijkt even door het raam van het bedrijf aan de Nieuwe Looiersstraat. Als hij ziet dat er niemand binnen is, komt hij stilletjes binnen. De medewerkers van het bedrijf zijn op dat moment even in een andere ruimte. Als hij dat doorheeft slaat hij toe. Hij pakt de laptop en loopt er snel mee naar buiten. Vlak daarvoor kijkt hij trouwens nog even recht in de camera.

Tweeduizend euro

En dan op vrijdag 3 juni zijn bezoek aan de fitnessclub. Hij loopt al zoekend door een lege ruimte in de club, totdat hij iets van waarde vindt. Het wordt een horloge met een wijzerplaat ter waarde van bijna tweeduizend euro. Hij pakt het horloge van het tafeltje waar het op ligt, kijkt er even naar en wil dan weer weggaan. Maar hij krijgt de deur naar buiten niet open. Hij loopt daarom terug naar het tafeltje, legt het horloge even terug, maar pakt 'm dan toch weer en waagt een tweede poging bij de deur, nu krijgt hij de deur wel open.



In beide gevallen lijkt het erop dat de man de bedrijven alleen binnen is gegaan op zoek naar waardevolle spullen om te stelen. De politie wil graag weten wie hij is.