75-jarige man opgelicht en bestolen van duizenden euro's: "Hij durft niet meer op het internet"

De 75-jarige man is eerder die dag slachtoffer geworden van een babbeltruc. Hij is er aan de telefoon door een nep-medewerkster van overtuigd dat er een malware-virus in zijn netwerk zit, dat invloed heeft op zijn bankrekening. De twee blijven uren aan de lijn, het slachtoffer moet allerlei dingen doen die er zogenaamd voor zouden zorgen dat het probleem wordt opgelost.

Geschrokken

Als er op een gegeven moment een man voor zijn deur staat, laat hij die kijken naar zijn modem en ook op zijn telefoon. Daarna geeft hij zijn bankpas mee aan de man. Dat is namelijk wat de vrouw aan de telefoon hem heeft gevraagd te doen. Even later komt hij erachter dat hij is opgelicht, er is dan al voor duizenden euro's geld opgenomen met zijn pas.

"Het slachtoffer is erg geschrokken en had nooit gedacht dat dit hem zou overkomen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Hij voelt zich minder veilig en durft bijvoorbeeld geen gebruik meer te maken van het internet. Wij willen weten wie de verdachte op de beelden is. Heb je informatie over hem? Laat het ons dan weten."