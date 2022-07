Stroomstoring op en rond de Overtoom

Op en rond de Overtoom ligt de stroom er sinds een uur of zes uit. Volgens een verslaggever ter plaatse sluiten verschillende winkels, waaronder ijssalons, de deuren. Ook een aantal terrassen kan niet openblijven zonder stroom.

Zo'n 2000 huishoudens hebben last van de stroomstoring. Liander laat weten dat er een monteur bezig is om de storing te verhelpen. De verwachting is dat het probleem rond 20.30 uur opgelost zou moeten zijn.