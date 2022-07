Koninklijke onderscheiding voor oud-raadslid Van Lammeren

Johnas van Lammeren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding voor zijn werk als raadslid en fractievoorzitter van Partij voor de Dieren. Hij deed dit 12 jaar lang. Onlangs werd bekend dat hij vertrekt uit de Amsterdamse gemeenteraad. Hij wordt wethouder in Amersfoort.

Van Lammeren ontving de onderscheiding tijdens zijn laatste raadsvergadering uit handen van burgemeester Halsema.

In 2010 kwam Johnas van Lammeren als eenmansfractie voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. Daarmee is hij het langst zittende raadslid in de stad. Van Lammeren zette zich in ”voor de allerzwaksten van Amsterdam, dat zijn de dieren”, zoals hij in zijn maidenspeech verkondigde. Hij zette zich in voor bijen en vlinders in de stad, een minima-regeling voor dierenartskosten, en verzette zich met succes tegen de paardenkoets en de verkoop van levende kreeften op de markt.

In 2018 werd Van Lammeren verkozen tot beste raadslid van Nederland.