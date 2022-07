Groen licht voor Café 't Mandje: "We gaan direct morgen open!"

Het was nog even spannend of ze open mochten voor de Pride-week, maar vanmiddag kregen uitbaters Marinda Filk en Laura Molenkamp de vergunning binnen. "Het was even spannend, maar dat we dit weekend al los kunnen is fantastisch!"

Filk en Molenkamp vertelden in juni aan AT5 over hun plannen met de kroeg:

De afgelopen weken waren Filk en Molenkamp druk bezig met de voorbereidingen om de deuren weer te openen. "Eigenlijk was het wachten alleen nog op de vergunning van de gemeente", vertelt Filk. Zo'n aanvraag kan weken duren. Filk: "We wilden natuurlijk per se open zijn met de Pride over twee weken." Tijdens de Pride heeft de kroeg op de Zeedijk een podium en buitenbarren staan. "Dus dan is het wel lekker als je daarvoor al even kan warmdraaien en de mensen weten dat je open bent."

Donderdagmiddag kwam het verlossende bericht: Café 't Mandje mag, na de loodzware coronaperiode, weer open gaan. Molenkamp: "We zijn zo waanzinnig blij. Het was even spannend, maar dat we dit weekend al los kunnen is fantastisch!"

Café 't Mandje is één van de oudste roze kroegen van de stad. In 1927 opende het de deuren op de Zeedijk. De bar van kroegbaas Bet van Beeren, zelf lesbisch, gold als een vrijhaven voor homo's en lesbiënnes. Na Bet runde haar zus Greet en haar nicht Diana het roemruchte café. Tijdens de coronajaren kwam 't Mandje in zwaar weer, en werd het gered door de NV Zeedijk. De nieuwe eigenaar beloofde het bijzondere karakter van de kroeg in stand te houden, en koos Filk en Molenkamp uit om de kroeg te bestieren.

Tijd om champagne te ontkurken is er niet: de opening staat gepland op vrijdag 15 juli om 15.00 uur. Tot die tijd zullen Filk en Molenkamp nog wat puntjes op de i moeten zetten. "We moeten de menukaarten nog printen en de kassa invullen. Maar verder zijn we er helemaal klaar voor. Als we dat hebben geregeld, is het gewoon gáán!"