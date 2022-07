Man neergestoken op Warmoesstraat

Op de Warmoesstraat in Amsterdam is vannacht een 24-jarige man neergestoken. De politie heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden.

De man, afkomstig uit het Brabantse Budel, werd rond 1.00 uur bloedend in de Oudebrugsteeg aangetroffen. De politie vermoedt dat hij na het incident op de Warmoesstraat richting het Damrak is gelopen, maar op een gegeven moment niet meer verder kon. De man is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Wat zich precies heeft afgespeeld, wordt nu onderzocht door de politie. Er is geen dader aangehouden en ook de aanleiding van het steekincident is onduidelijk. De politie zegt graag in contact te komen met mensen die tussen 00.45 en 01.00 uur iets in de omgeving van de Warmoesstraat/Damrak/Oudebrugsteeg hebben gezien.