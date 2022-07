Midzomer Mokum is weer begonnen: van disco tot beachvolleybal

Tot en met 28 augustus is er Midzomer Mokum, het Amsterdamse zomerprogramma voor kinderen en jongeren. Er zijn veel verschillende activiteiten te doen in de hele stad. We hebben er tien voor je op een rijtje gezet.

Midzomer Mokum is in 2020 gestart vanwege de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van jonge Amsterdammers. De gemeente wil met dit project onder andere kinderen die niet op vakantie gaan toch een leuke zomer bezorgen. In 2020 namen er ongeveer 40.000 kinderen en jongeren deel.

Dit jaar zijn er opnieuw overal in Amsterdam verschillende activiteiten. Je kunt bijna overal muziek, theater en kunst maken, sporten en verschillende dingen leren tijdens de workshops. Er zijn ook verschillende zomerscholen. Meedoen is bijna overal gratis, soms op vertoon van een stadspas, en anders betaal je een kleine bijdrage.

Mediaclub

Elke activiteit heeft andere regels voor het aanmelden, kijk daarvoor op de activiteitenpagina. Daar vind je ook meer informatie en het adres. Hieronder tien van de in totaal 400 verschillende aanbieders van zomeractiviteiten in Amsterdam. 1. Strandfeest IJburg

Wie: Kinderen vanaf 12 jaar.

Wat: Samen feesten tijdens de silent disco op het strand van IJburg.

Waar: IJburg.

Wanneer: dinsdag 19 juli van 18:00 tot 22:00 uur.

Meer info 2. Mediaclub

Wie: Kinderen tussen de 8 en 12 jaar.

Wat: Foto's maken, video's editen, teksten schrijven, interviewen en uiteindelijk een verhaal in elkaar zetten.

Waar: Nieuw-West, Slotermeer.

Wanneer: Elke woensdag vanaf 20 juli tot 24 augustus van 09:30 tot 12:00 uur.

Meer info 3. Maak je eigen unieke gravure

Wie: kinderen van 8 tot 16 jaar.

Wat: Van tekening naar afdruk en van afdruk naar t-shirt.

Waar: Centrum-West.

Wanneer: Elke donderdag en vrijdag vanaf 21 juli tot 12 augustus van 14:00 tot 16:00 uur.

Meer info

Johan Cruijff Arena

5. Beachvolleyballen

Wie: Kinderen van 8 tot 16 jaar.

Wat: Leer de basics van het beachvolleyballen.

Waar: Weesp.

Wanneer: Elke vrijdag vanaf 22 en 29 juli en 26 augustus van 19:00 tot 20:30 uur.

Meer info



6. Ajax stadion tour

Wie: Kinderen vanaf 12 jaar.

Wat: Waan je samen met andere jongeren in de wereld van een echte Ajax speler tijdens de Ajax stadion tour.

Waar: Nieuw-West, Slotervaart (verzamelen).

Wanneer: Woensdag 27 juli 13:00 tot 17:00 uur.

Meer info 6. Duurzame kunst maken

Wie: Kinderen van 8 tot 16 jaar.

Wat: Maak duurzame kunst die je juist wel mag aanraken.

Waar: Oud-West, De Baarsjes.

Wanneer: Dinsdag 26 juli van 10:30 tot 14:30 uur.

Meer info

Stand Up Paddle Watersport

7. Workshop digitale weerbaarheid

Wie: Meiden van 12 tot 16 jaar.

Wat: Tijdens deze interactieve workshop leren meiden hoe om te gaan met bijvoorbeeld cyberpesten.

Waar: Nieuw-West, Slotermeer.

Wanneer: Woensdag 27 juli van 15:00 tot 17:00 uur.

Meer info 8. Stage Fight

Wie: Kinderen van 8 tot 12 jaar.

Wat: Je krijgt een workshop waarin vechten, bewegen en acteren samenkomen in 1 performance.

Waar: Zuid, de Pijp

Wanneer: Donderdag 18 augustus van 10:00 tot 13:00

Meer info 9. Stand Up Paddle Watersport

Wie: Kinderen vanaf 16 jaar.

Wat: Ontdek het water van de Vecht en daag je vrienden uit voor deze sportieve activiteit op de waterfiets of Stand Up Paddle.

Waar: Weesp.

Wanneer: Vrijdag 19 en maandag 22 augustus van 15:00 tot 16:00 uur.

Meer info 10. Expeditie Tech

Wie: Kinderen vanaf 4 tot 12 jaar.

Wat: Digitale Expeditie waarbij je bijvoorbeeld een eigen ruimtewezen maakt, en andere 3D-ontwerpen.

Waar: Heel Amsterdam.

Wanneer: Zaterdag 27 augustus van 12:00 tot 18:00 uur.

Meer info Voor meer activiteiten en meer informatie over Midzomer Mokum, kijk op: https://midzomermokum.nl/