Bewoners Geuzenveld blij met parkeergeld-blunder gemeente: "Goed nieuws!"

Automobilisten uit Geuzenveld zijn niet rouwig na de parkeergeld-blunder van de gemeente. Gisteren werd bekend dat de gemeente het gebied niet heeft aangevinkt als gebied waar betaald moet worden om te parkeren, waardoor er geen wettelijke grond is om geld te innen voor het parkeren. Dat betekent dat de gemeente 800.000 euro moet terugbetalen aan de parkeerders.

Iedereen die in het gebied 'Geuzenveld/Nieuw West 6' tussen 17 januari en 30 juni op welke manier dan ook parkeergeld heeft betaald (dus voor parkeren op straat of via een vergunning), kan dat geld terugclaimen. De reacties van de parkeerders uit Geuzenveld waren voornamelijk positief: "Zo, lekker dan", reageert een vrouw op het nieuws.

Zestien euro

Voor de vergunninghouders uit Geuzenveld betekent het dat ze zestien euro terug krijgen. Het is geen jackpot, maar ondanks dat maken de bewoners alvast plannen. "Misschien lekker uiteten met mijn vrouw", zegt een man lachend. "Ik ga gewoon boodschappen doen", aldus een vergunninghouder uit de buurt.

Ondanks de financiële tegenvaller blijven bewoners kritisch op de recente invoering van betaald parkeren in de buurt. "Uiteindelijk gaat het betaald parkeren door. Dat gaat niet stoppen volgend jaar", zegt een man geïrriteerd.