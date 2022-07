Problemen met flitsbezorging niet alleen in Amsterdam: "Overlast in Madrid en Barcelona"

Flitsbezorgers zorgen niet alleen in Amsterdam voor problemen. Sinds de snelle opkomst van bedrijven zoals Flink, Getir en Gorillas hebben niet alleen bewoners in Nederlandse steden met overlast te maken, maar ook in het buitenland, zoals in Barcelona en Madrid.

"Ik heb gedurende het laatste jaar met buurtbewoners gesproken. Ze klagen over geluidsoverlast, want die darkstores zijn in woonwijken in het centrum", vertelt journalist Lucas Garcia Alcalde van Business Insider Spanje vanuit Madrid. Hij schrijft al ruim een jaar over de flitsbezorgers in zijn land. "Buren klagen over het lawaai, het constante komen en gaan van bezorgers en de snelheid waarmee de bezorgers op hun fietsen rijden."

Darkstores aan banden

Afgelopen januari was Amsterdam de eerste Europese stad waar een jaar lang geen nieuwe darkstores mochten worden geopend en al snel werden ook in andere Nederlandse steden, waaronder Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen de darkstores aan banden gelegd.

In Spanje is die ontwikkeling ook gaande: in Madrid mogen darkstores alleen in woonwijken openen als zij niet groter zijn dan 350 vierkante meter en ziet de hoofdstad de darkstores het liefst alleen op industrieterreinen. In Barcelona is een algehele stop afgekondigd.

De Spaanse stad met de bekende basiliek wil, net als Amsterdam, eerst nieuwe regelgeving maken. Alcalde: "De gemeenteraad praat nu met bewoners en bedrijven om overeenstemming te bereiken, maar de boodschap is zeer duidelijk: darkstores zijn niet welkom in de stad."

Flitsbezorgers trekken zich terug

De Britse flitsbezorger Zapp kondigde deze week aan dat het Nederland definitief verlaat vanwege de strenge regelgeving. Gorillas zou zich vanwege economische redenen inmiddels terugtrekken uit Italië, Spanje, Denemarken en België. Ook Getir kondigde eind mei al forse bezuinigingen aan.

"Die bedrijven haalden twee jaar geleden veel geld op uit durfkapitaal, maar nu is de macro-economische situatie totaal anders", legt Alcalde uit. "Eind dit jaar wordt een economische recessie verwacht. Dus durfinvesteerders zijn gestopt met het financieren van onrendabele bedrijven. Dus die hebben het nu moeilijk."