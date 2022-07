Coffeeshop bij station Bijlmer Arena vol kogelgaten na beschieting

Een coffeeshop bij Station Bijlmer Arena in Zuidoost is vannacht beschoten. Er is een groot aantal keer op de deur en ramen geschoten.

De beschieting op de Hoekenrode vond rond 6.00 uur in de ochtend plaats. Agenten hebben de omgeving afgezet. Er is niemand gewond geraakt bij de beschieting.

"We hebben ook hulzen aangetroffen op de plaats delict en die zaak is in onderzoek", zegt een politiewoordvoerder. De schutter is nog niet aangehouden.

Het gaat om coffeeshop Roots. Het was in 2017 nog de enige coffeeshop in het stadsdeel, die na een proef van twee jaar mocht blijven. De coffeeshop zou om 9.00 uur vanochtend open gaan.

Ander schietincident

Een paar uur voor de beschieting van de coffeeshop werd er ook al geschoten in Zuidoost. Een raam van een woning aan het Opijnenhof in Gaasperdam, ongeveer vier kilometer verderop, werd rond 2.45 uur doorboord door een kogel.

"Dat was een ruzie op straat, vermoedelijk, waarbij geschoten is en per ongeluk de ruit van een woning geraakt is", laat een politiewoordvoerder weten. "De woning had er verder niets mee te maken."

Er raakte niemand gewond. Er is ook niemand aangehouden.