Parken in de stad dit weekend omgetoverd tot buurtcampings

Voor de tiende keer kunnen de mensen die rondom het Oosterpark wonen er een weekendje kamperen. Het veld bij de ingang van het OLVG is namelijk omgetoverd tot buurtcamping. Het doel net zo simpel als doeltreffend: buurtbewoners met elkaar in contact laten komen.

Naast het Oosterpark wordt er dit weekend ook gekampeerd in het Gaasperpark, het Erasmuspark en het Sloterpark. Later deze zomer kunnen mensen ook hun tenten opzetten op het Marineterrein en in het Martin Luther King Park.