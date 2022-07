Halfnaakte vrouw doet deur open voor politie: spookwoning blijkt illegaal bordeel

Opnieuw is dankzij een oplettende inwoner een illegaal bordeel in Amstelveen opgerold. Er stond niemand geregistreerd op het (niet vrijgegeven) adres, maar politie en gemeente troffen tijdens een inspectie wel veel hard bewijs voor illegale prostitutie aan.

Afgelopen donderdag belden agenten en toezichthouders van de Basisregistratie personen (BRP) aan bij de woning na een anonieme tip. Daar bleek het vermoeden al snel juist. Niet alleen werd de deur opengedaan door een halfnaakte vrouw, ook werd er flink gestookt en zelfs de inrichting wees in de richting van illegale prostitutie.

Het appartement bleek niet te zijn ingericht als woning, maar als kantoor of werkruimte, schrijft de politie Amstelveen op Instagram. Wel stond in één van de ruimtes een bed, en werd een voorraad condooms en glijmiddel aangetroffen. Na het aantreffen van 7.000 euro contant geld was de politie zeker van zijn zaak: hier vindt clandestien sekswerk plaats.

Geen verblijfsvergunning

De aanwezige prostituee bleek een 33-jarige Colombiaanse vrouw die zonder verblijfsvergunning in Nederland was. Ook had ze geen toestemming van de gemeente om als prostituee te werken én ontbrak een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, benadrukt de politie.

Nadat haar paspoort in beslag was genomen, werd ze verhoord op verdenking van witwassen Haar naam is doorgegeven aan de Vreemdelingendienst, waar ze zich later zal moeten melden. De duizenden euro's cash zijn na overleg met de officier van justitie door de politie in beslag genomen. Of de gemeente van plan is de woning te sluiten - waar ze toe bevoegd is als het pand is gebruikt voor illegale prostitutie - is niet bekend.