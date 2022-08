De Zwoele Stad: Hanna van Vliet en Floris Göbel over stadse huisdieren en een rolmodel kunnen zijn

De Zwoele Stad is dit jaar zwoeler dan ooit. Met temperaturen van dik boven de dertig graden strijkt de zomertalkshow dit jaar neer in het hartje van de stad op het Spui, vlak achter de Kalverstraat. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met de stad. Vandaag spreken we acteur Hanna van Vliet en dierenvriend en presentator Floris Göbel.

Acteur Hanna van Vliet brak door bij het grote publiek met de Netflixserie en -film Anne+, een verhaal over de lesbische twintiger Anne die op zichzelf gaat wonen in Amsterdam. "Anne+ is ontstaan vanuit de behoefte om iets leuks te maken met queer-personages en lesbische personages. Als je films ziet waar gays in voorkomen, is het meestal negatief. Ze worden in elkaar geslagen of kunnen niet uit de kast komen."

Het gebrek aan rolmodellen maakt het volgens Van Vliet niet makkelijk om jezelf te kunnen zijn. "Als je jong bent en gay is het pittig om weinig of alleen negatieve beelden te zien." Dankzij Anne+ is Van Vliet het rolmodel dat ze zelf in haar jeugd graag had gezien. "Ik krijg berichtjes van jonge mensen die zeggen: bedankt! Ik voel me door deze serie minder raar over mijzelf."

Vanaf kleins af aan is presentator Floris Göbel al bezig met dieren. "Op vakantie lag ik niet in het zwembad, maar ergens in de bosjes salamanders en slangetjes te vangen." Met enthousiaste video's op Instagram deelt hij zijn liefde voor dieren. Ook schakelen BN'ers hem regelmatig in voor advies. Thuis heeft hij een allerlei dieren , waaronder een slang genaamd meneer Tortellini. "Ik denk dat de teller staat op 120 huisdiertjes, waaronder 100 axolotls: een type salamander." Van zijn huisgenoten mogen er inmiddels geen dieren meer bij. Volgens Göbel is het een misverstand dat er geen bijzondere dieren zijn in de stad. "Genoeg mooie vogels en insecten. Daar hoef je niet voor naar een ver land."

Hanna van Vliet en Floris Göbel met presentator Redouan Ait Ouarg - AT5 / Luuk Koenen