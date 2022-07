De Zwoele Stad: Géza Weisz en Eva Koreman over de rol van de stad in hun carrière

De Zwoele Stad is dit jaar zwoeler dan ooit. Met temperaturen van dik boven de dertig graden strijkt de zomertalkshow dit jaar neer in het hartje van de stad op het Spui, vlak achter de Kalverstraat. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met de stad. Vandaag spreken we acteur en horeca-ondernemer Géza Weisz en radio-dj Eva Koreman.

Géza Weisz en Eva Koreman met presentator Kiki Bosman - AT5 / Luuk Koenen

Géza Weisz is geboren en getogen in de stad en werkt als dj en acteur. Daarnaast is hij sinds twee jaar bezig als horeca-ondernemer. Hij is mede-eigenaar van ontbijtzaak Oeuf in de Pijp en runt restaurant Gertrude in Oud-West. "Ik droomde nooit van horeca, maar heb wel een grote liefde gehad voor interieur. Ik heb dan ook ieder bordje, kopje en schilderijtje uitgezocht voor de aankleding van het restaurant."

Quote "Ook al zitten we nu elke dag vol in het restaurant, ik reken me nooit rijk" Géza weisz over ondernemen in de stad

Vlak na de opening van het restaurant kreeg hij een vijf van het Parool. "De recensie deed pijn, ik wilde toen twee weken in mijn bed liggen. Maar achteraf ben ik blij, want het was een goed leermoment. Ook al zitten we nu elke dag vol in het restaurant, ik reken me nooit rijk." Weisz is dan ook heel trots op zijn zaak. "Als ik kijk naar wat ik heb gedaan als dj en acteur ben ik soms best verbaasd. Het staat soms ver af van mijn eigen smaak. Dat voelt bij Gertrude echt anders. Ik ben daar heel trouw gebleven aan mijn eigen keuzes en ideeën."

Quote "Ik ben ooit begonnen omdat ik op de radio de ruimte miste voor het absurde en de verdieping" Eva koreman over haar werk als radio-dj

Voor radio-dj Eva Koreman heeft de stad een grote rol gespeeld in haar carrière. Ze begon als dj bij de lokale zender Amsterdam FM, dat toen nog boven café De Kroon zat op het Rembrandtplein. Inmiddels maakt ze al ruim tien jaar radio voor verschillende zenders. "Ik miste op de radio de ruimte voor het absurde en voor de verdieping. En dat is nog steeds lastig. Een onderwerp moet vaak binnen een paar minuten gebeuren. Zeker met muziekradio." In mei van dit jaar kreeg ze te horen dat haar programma bij 3FM samen met radio-dj Frank van der Lende ging stoppen. "Het is niet leuk als er spanningen zijn op de werkvloer en mensen verdrietig zijn. Nu ben ik gesprek met 3FM over mijn toekomst en mooie plannen aan het maken met de VPRO."

