De Zwoele Stad 2022: Lieuwe van Gogh en Edson Sabajo over groot verlies en creativiteit

De Zwoele Stad is dit jaar zwoeler dan ooit. Met temperaturen van dik boven de dertig graden strijkt de zomertalkshow dit jaar neer in het hartje van de stad op het Spui, vlak achter de Kalverstraat. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met de stad. Vandaag spreken we kunstenaar Lieuwe van Gogh en mede-oprichter van Patta Edson Sabajo.

Als zoon van de vermoorde regisseur Theo van Gogh heeft hij het niet makkelijk gehad. "Het is een wond die blijft, maar de pleister eroverheen wordt steeds sterker. Toch heb ik mij jaren geschaamd voor mijn achternaam, maar nu denk ik: fuck it. Het werkt goed in het buitenland en ik omarm het maar."

Nog geen anderhalve maand geleden werkte kunstenaar Lieuwe van Gogh in de keuken van een restaurant vlak achter het Spui. Nu gaan zijn schilderijen voor ruim 10.000 euro over de toonbank. "Grappig hoe het leven kan lopen." Toch durft hij zelf nog niet zulke bedragen te vragen voor een werk. "Gelukkig heb ik twee vrouwen die het zakelijke gedeelte voor mij regelen."

Voor mede-oprichter van het Amsterdamse kledingmerk Patta, Edson Sabajo, was het afgelopen jaar heel erg heftig. Zijn zoon Roman kwam in juni 2021 om bij een val van een dakterras. "Je kind verliezen is het verschrikkelijkste wat er is gebeurd. Er is geen script voor rouw. Maar ik heb heel veel fijne mensen om mij heen met wie ik goed kan praten."

Al 18 jaar is Sabajo bezig met schoenen- en kledingmerk Patta. Met de Patta Academy richt hij zich op de jeugd. "Het is een plek voor jongeren om hun passie te ontdekken. En daarnaast vanuit hun creativiteit een onderneming te starten."



Daarnaast droomt hij ervan een bejaardentehuis te maken voor Amsterdammers die iets betekend hebben voor de stad. "Ik ben inmiddels 50 jaar, dan ga je ook denken aan wat je later zou willen. Maar dan wel een plek vol creativiteit, muziek en met een discotheek voor oude mensen."