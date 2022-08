Stad NL V De Zwoele Stad 2022: Haroon Ali en Marian Mudder over écht jezelf zijn en de stad in beweging

De Zwoele Stad is dit jaar zwoeler dan ooit. Met temperaturen van dik boven de dertig graden strijkt de zomertalkshow dit jaar neer in het hartje van de stad op het Spui, vlak achter de Kalverstraat. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met de stad. Vandaag spreken we journalist Haroon Ali en acteur en therapeut Marian Mudder.

Actrice en therapeut Marian Mudder, die 'rooie uit Baantjer' stond jarenlang heel angstig in het leven. "Voor de buitenwereld leek het alsof alles altijd heel goed ging met mij. Maar ik was ondertussen doodongelukkig." Inmiddels gaat het veel beter met haar. "Ik heb een lange weg afgelegd met allerlei therapieën en zelfhulpboeken."

Quote "Veel slechtheid, agressie en onverdraagzaamheid komt voort uit het feit dat mensen getraumatiseerd zijn" Marian mudder over zelfliefde

Over deze zoektocht schreef ze het boek: Wat ik eerder had willen weten: Over angst, zelfliefde en acceptatie. "Dit boek gaat niet over jezelf verbeteren, het gaat over jezelf leren accepteren precies zoals je bent." Volgens Marjan komen veel maatschappelijke problemen voort uit problemen die mensen met zichzelf hebben. "Veel slechtheid, agressie en onverdraagzaamheid komt voort uit het feit dat mensen getraumatiseerd zijn."

Marian Mudder en Haroon Ali met presentator Ronald Olsthoorn

Quote "De stad is niet aan het vertrutten, maar blijft juist altijd in beweging" haroon ali over de stad Amsterdam

Kun je homo, lesbisch of transgender zijn binnen de islam? Over deze vraag buigt journalist aroon Ali zich in zijn documentaire Het M-woord. Zelf kwam Ali op zijn 21e uit de kast als homo. "Dit werd door mijn Pakistaanse vader niet geaccepteerd. Toen vertelde ik mijn ouders dat ik geen moslim meer kon zijn. Ik heb moeten kiezen tussen mijn geloof en vrijheid. En koos voor mijn vrijheid." Hij woont alweer jaren in het centrum. "Hier heb ik het gevoel dat ik écht mijzelf kan zijn. Ik geniet bijvoorbeeld erg van het uitgaansleven. De stad is niet aan het vertrutten, maar blijft juist altijd in beweging."