De Zwoele Stad: Lize Korpershoek en Sylvana Simons over seks en taboes doorbreken

De Zwoele Stad is dit jaar zwoeler dan ooit. Met temperaturen van dik boven de dertig graden strijkt de zomertalkshow dit jaar neer in het hartje van de stad op het Spui, vlak achter de Kalverstraat. Prominente Amsterdammers praten openhartig over hun leven, hun werk en natuurlijk hun band met de stad. Vandaag spreken we presentator en documentairemaker Lize Korpershoek en partijleider BIJ1 Sylvana Simons.

Presentator en documentairemaker Lize Korpershoek woont samen met haar twee katten Dirk en Dennie, die samen ruim 16.000 volgers op Instagram hebben. "Mijn katten betekenen heel veel voor mij. Dirk is mijn lievelingskat, gelukkig is Dennie daar ook oké mee." Korpershoek maakte in 2019 een korte documentaire Mijn seks is stuk, waarin ze onderzocht waarom haar zin in seks binnen haar relaties steeds verdwijnt na een periode van verliefdheid. "Mijn seks is stuk is een eerlijke weergave van een situatie waar meer mensen tegenaan lopen." Volgens haar is de documentaire bijna drie jaar later ook relevant. "Je hoort nog steeds dat veel vrouwen op seksueel gebied niet weten wat ze prettig of fijn vinden. Maar dat het alleen gaat over de ander pleasen."

Partijleider BIJ1 Sylvana Simons is haar hele leven al bezig met sociale issues en politiek, ook tijdens haar tijd als presentator bij TMF. "Heel veel mensen zijn nu verbaasd dat ik in de politiek zit, maar als je het aan mijn ouders vraagt zat het er al lang aan te komen. Ik voel me dan ook erg thuis in de politiek. Het is heel dankbaar werk, ondanks de negatieve reacties en bedreigingen."

Simons heeft al tien jaar last van artrose: een vorm van reuma. "Ik probeer om die omstandigheden heen te werken, maar ik maak me wel zorgen om de gevolgen op lange termijn. Ook voor mijn werk in de politiek." Ze vindt het belangrijk om erover te praten. "Ik deel het omdat er een taboe rust op ziek zijn. Ik doorbreek ook graag dit taboe, want we hebben allemaal iets kwetsbaars."