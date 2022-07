Extreme warmte in de stad: dieren Artis zoeken verkoeling

Ook bij de vijver op het Museumplein zie je niemand pootjebaden en zie je geen kinderen spelen, de vijver is namelijk kurkdroog. Dat komt doordat er sinds dit voorjaar een lekkage in de vijverbak zit en het dus niet mogelijk is om de vijver te vullen met water. Mensen die graag tijdens hete dagen bij de vijver zitten moeten hopen dat het voorlopig niet meer zo warm gaat worden. De woordvoerder van het stadsdeel laat namelijk weten dat er nu onderzoek wordt gedaan naar het lek en dat de vijver nog wel even leeg blijft staan.