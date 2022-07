Hitte in de stad: Sloterstrand gesloten en vijver Westerpark deels leeggepompt

De vijver bij het grote grasveld in het Westerpark is voor een groot deel leeggepompt. Dit is gedaan vanwege Milkshake Festival dat plaatsvindt op 30 en 31 juli. "Ieder jaar wordt de vijver leeggepompt in verband met de opbouw van het festival", laat een woordvoerder van Stadsdeel West weten. Het festival heeft een vergunning voor het opbouwen en het evenement van 25 juli tot en met 4 augustus. "Als het festival is afgebouwd, zullen we ervoor zorgen dat de vijver weer zo snel mogelijk vol staat."

Het stadsdeel heeft de vijver een week eerder leeggepompt dan de vergunning vanwege onderhoud dat nodig is. "Voor de Rollende Keukens is de vijver ook leeggepompt en daar zagen ze dat er veel vuil was blijven liggen tijdens de coronaperiode en dat de vijver toe was aan onderhoud", aldus de woordvoerder. De vijver is niet meteen schoongemaakt na de Rollende Keukens omdat het stadsdeel daar een planning voor moest maken. De vijver is toen weer volgepompt en er werd besloten om bij de volgende keer dat de vijver leeg was het onderhoud te plegen. Volgens de woordvoerder kon het schoonmaken niet op een andere dag. "Wel wil ik benadrukken dat het deel dat leeg is, sowieso geen zwemwater was." Niet de volledige vijver is verdwenen, de spartelvijver is wel gewoon open.