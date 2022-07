Hoe slaap je in een loeihete camper? "Ogen dicht en vooraf een paar biertjes"

Op de bomvolle Camping Vliegenbos in Noord laten kampeerders zich vandaag niet gek maken door de hitte. Het terrein onderging de afgelopen maanden een complete renovatie en is razend populair onder toeristen. Vooral de vele bomen zijn een pré met de hoge temperaturen.

Een echtpaar uit het Duitse Beieren is de camping vandaag niet af te slaan. "Het is warm maar we zitten hier in de schaduw", vertelt de campinggast. "Dus het is prima." Van een airco in hun camper moeten ze niks hebben, dan krijgen ze juist geïrriteerde ogen. Hoe ze dan slapen? "Ogen dicht en vooraf een paar biertjes", zegt haar echtgenoot lachend.

Een Spanjaard even verderop vindt de hoge temperatuur in Amsterdam een lachertje. "In Spanje is het veertig graden. Hier maar 27, 28 graden", schat hij in terwijl het kwik de 35 al aantikt.