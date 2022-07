Onveilige rotonde Burgemeester de Vlugtlaan wordt aangepakt: "Je moet hier altijd opletten"

Een ander probleem zijn de gevaarlijke inhaalmanoeuvres van automobilisten op de rotonde. ''Dit gaan we aanpakken door van twee rijstroken naar een rijstrook te gaan zodat er niet meer ingehaald kan worden.'' En dat is niet alles, aldus Yerlikaya. ''We gaan ook de bus invoegstrook tot ná de rotonde wijzigen En in de Antony Moddermanstraat wordt een zogenaamde 'rammelstrook' aangebracht.'' Hierdoor maken automobilisten een ruimere bocht met minder snelheid en hebben zo beter zicht op aankomende fietsers.

Gevolgen voor het verkeer

De rotonde wordt in fases aangepakt, waardoor er verschillende omleidingen zijn. "Voor nu heeft alleen het fietsverkeer nog last. Volgende week tussen 25 en 27 juli is de Slotermeerlaan even afgesloten. De week van 8 augustus is de aftakking naar Plein 40-45 afgesloten voor autoverkeer. In de week van 15 augustus kan je niet meer vanaf de N200 de rotonde op en moet je de omleidingsborden gaan volgen", sluit Yerlikaya af.

De werkzaamheden zijn 19 augustus klaar en dan kan iedereen weer gebruik maken van de rotonde.