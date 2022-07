Ad K. krijgt in hoger beroep 16 jaar celstraf in coldcasezaak Patrick van Dillenburg

Van Dillenburg verdween in 2002 spoorloos en is tot op de dag van vandaag niet gevonden. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand 18 jaar gevangenisstraf tegen K. in hoger beroep. Het gerechtshof veroordeeld K. nu tot zestien jaar gevangenisstraf.

Undercover onderzoek

In 2016 startte de politie een hernieuwd onderzoek naar de verdwijning van de man uit Veldhoven. In 2019 werden Fred T. en Ad K. aangehouden. Fred T. is inmiddels overleden. De aanhoudingen waren het resultaat van jarenlang undercover onderzoek. De politie gebruikte daarbij de zogenoemde Mr. Big-methode om een verklaring van K. te krijgen. Toch werden beide verdachten vorig jaar door de rechter vrijgesproken. Volgens de rechter voldeed de methode niet aan de wettelijke eisen en hadden undercoveragenten K. te zwaar onder druk gezet. Justitie ging tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep omdat het vond dat de politie wél correct gehandeld zou hebben. Het gerechtshof oordeelt nu dat er geen druk is uitgeoefend op K. waardoor hij heeft bekend.

Spoorloos verdwenen

Patrick van Dillenburg vertrok op 2 januari 2002 uit zijn huis na een telefoontje. Sindsdien is hij spoorloos verdwenen. Zijn familie sloeg pas later alarm over zijn vermissing omdat hij wel vaker voor langere tijd van de radar verdween. Onderzoek door de politie leidde naar een mogelijk conflict over drugs. Concrete aanwijzingen bleven echter uit.