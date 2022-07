Nesten als een skippybal: "500 procent meer wespen dan vorig jaar"

"De nestgrootte die we nu tegen komen, komen we normaal pas in september tegen. Dit zijn nesten ter grootte van een skippybal", aldus Piké. Waar de nesten zitten? "Van onder een matras, tot midden in een helm, tot in de spouwmuur." Maar er is wat aan te doen, zegt van Steen: "Holle ruimtes afstoppen, roosters in ventilatie plaatsen. Een koningin heeft het liefst een verborgen plekje waar ze rustig kan produceren."

Omdat de insecten eerder actief zijn, kunnen ze ook eerder voortplanten, laat van Steen weten. En dus nemen de aantallen flink toe, merken ze ook bij andere ongediertebestrijdingsbedrijven: "Verleden week hebben we een telling gedaan en kwamen we op een toename van meer dan 500% ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat nog wel hoger eindigen deze maand", zegt Richard Piké van Ongediertebestrijding Amsterdam.

"Een plaag is als je niet meer buiten kan zitten en gek wordt van de wespen. Zo erg is het nog niet"

Volgens van Steen is er nog geen sprake van een plaag: "Een plaag is als je niet meer buiten kan zitten en gek wordt van de wespen. Zo erg is het nog niet maar het is wel duidelijk meer dan vorige jaren."

Toch zijn we volgens van Steen voorlopig nog niet van de wespen af. Zo denkt hij dat we einde zomer nog te maken krijgen met een tweede generatie wespen "Ik denk dat het nog wel een druk seizoen blijft, want ik denk dat er nog een voorplanting komt dit jaar. Dan hebben we te maken met twee generaties binnen één zomer."