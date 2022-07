Priscilla zat 4 uur vast in brandend hete Thalys: 'Alsof je zit opgesloten in de sauna'

Een feestelijk nachtje weg veranderde gisteravond in een regelrechte ramp voor Priscilla en haar zoontje Kyan uit Nieuw-Sloten. Vier uur lang zaten zij opgesloten in de bloedhete hogesnelheidstrein Thalys, op steenworp afstand van Parijs. De airco viel al snel uit en ook het water raakte op.

"Iedereen was al snel drijfnat van het zweet", vertelt Priscilla Pelser aan NH Nieuws. Zonder airco of een open raampje steeg de temperatuur in de wagon boven de veertig graden, maar omdat de trein tussen twee andere sporen in stond, moesten de deuren vanwege de veiligheid dichtblijven. "Het was echt alsof we opgesloten zaten in de sauna."

Om te vieren dat Kyan (11) dit jaar van de basisschool naar de middelbare school gaat, trakteerde zijn moeder Priscilla hem op een nachtje Parijs. Kyan had de tijd van z'n leven, maar op de terugweg ging het helemaal mis. Zes kilometer buiten het station, bij de buitenstad Saint-Denis, viel de trein stil, midden in de brandende zon. Een half uur later viel ook de airco uit.

"Als er echt iets was gebeurd waarbij iemand afgevoerd had moeten worden. Dan kon dat gewoon niet"

Met enkele honderden andere passagiers konden Priscilla en haar zoontje geen kant op. "Op een gegeven moment was er gewoon geen frisse lucht meer", benadrukt Priscilla. Uit paniek werden er ramen ingeslagen en stoelen losgetrokken om het maar iets aangenamer te maken in de bloedhete trein.

Maar het kleine beetje frisse lucht kwam niet voor iedereen op tijd. Meerdere mensen raakten onwel door de hitte. Gelukkig zat er een gepensioneerde arts in de trein die medische hulp kon bieden. "Maar als er echt iets was gebeurd waarbij iemand afgevoerd had moeten worden. Dan kon dat gewoon niet", herinnert Priscilla zich.

Tekort aan personeel en protocol

Vanwege het personeelstekort bij de Thalys was er nagenoeg geen personeel om water of informatie te delen. Gelukkig zat Priscilla in de wagon met vier Nederlandse jongens die het heft in eigen hand namen en het beschikbare water verdeelden over de passagiers. Kinderen en ouderen eerst, en wat er daarna nog over was, ging naar de rest. "Dat waren echte helden", benadrukt Priscilla. Maar na een uur was al het water in de trein op. Gelukkig lukte het omstanders om flesjes water door de gebroken ruiten naar binnen te gooien.

De communicatie van Thalys tijdens deze helse avond was volgens Priscilla bar slecht. "Het leek gewoon alsof er geen enkel protocol was", verwijt ze het bedrijf. Ze moesten simpelweg 'maar geduld hebben'. Oplossingen met bussen of andere treinen werden beloofd, maar niet waargemaakt.