Pride Walk zaterdag live te zien op AT5

Nog even en dan zal de stad weer gehuld zijn in regenboogkleuren, want Pride Amsterdam gaat zaterdag officieel van start. Ook dit jaar wordt de week afgetrapt met de Pride Walk, de jaarlijkse demonstratie voor gelijke rechten van de regenbooggemeenschap. AT5 loopt live mee vanaf de Dam naar het Vondelpark.

Pride Walk 2021

"Het thema van de Pride Walk is dit jaar 'Nobody is free, until we are all free & Queer liberation not rainbow capatalism'. Het gaat over gelijkwaardigheid van iedereen'', vertelt organisator Daan Smeelen. Het programma begint met een manifestatie op de Dam om 11.00 uur. En vanaf 12.00 gaat de stoet lopen richting het Vondelpark.

Pride Amsterdam

''We organiseren de Pride Walk met verschillende organisaties'', legt Smeelen uit. Zoals Reclaim Our Pride, die strijdt tegen commercialisering en homo-nationalisme. Vorig jaar besloot die beweging tijdens de Pride Walk, voorop te gaan lopen om actie te voeren. Hierdoor werd de stoet meerdere keren tot stilstand gebracht. Dit jaar doen ze mee en organiseren ze de Pride Walk. "We protesteerden niet tegen Pride Walk, maar we probeerden juist ruimte te creëren voor de meest gemarginaliseerden LHBTQIA+ personen binnen de mars. Dit jaar hebben we de ruimte gekregen om onderdeel van de Pride Walk te zijn en daarom zullen we het eerste blok vormen van de Pride Walk met vluchtelingen, ongedocumenteerden, zwarte en bruine LHBTQI+ personen, sekswerkers en transpersonen'', vertelt Sorab Roustayar van Reclaim Our Pride.

Ook Aynouk Tan, van Queer is not a Manifesto, is een van de mede-organisatoren. De Pride Walk is voor haar het hoogtepunt van de Pride. "We leven nog steeds in een samenleving waarin hetero zijn de norm is en LGBTIQ+ personen structureel te maken krijgen met geweld en uitsluiting. Zelfmoordcijfers onder transgenders zijn bijvoorbeeld negen keer hoger dan onder cisgender mensen. Daar zou de Pride over moeten gaan.''