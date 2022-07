Deel van A4 en A10 vanaf vandaag elf dagen dicht: deze hinder ga je merken (en zo kom je wel op je bestemming)

Wat is er precies aan de hand? Vanaf vandaag zijn de A4 en A10 Zuid richting Utrecht vanaf knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 afgesloten. Het verkeer zal deze periode moeten uitwijken naar de A9 of A5 om op de plaats van bestemming te komen. Ook wordt er verwacht dat veel verkeer een alternatieve route kiest langs het Hoofddorpplein, de Zeilstraat en de Amstelveenseweg. Dat gebeurde namelijk al eerder in 2019 toen ook een deel van de A10 afgesloten was. Met camera's en verkeersregelaars wordt de situatie in de gaten gehouden.

Daar worden flinke opstoppingen verwacht, omdat die twee wegen niet breed genoeg zijn om al dat omgeleide verkeer goed te laten doorstromen. "Aan mensen die thuis kunnen werken, wordt geadviseerd dat zo veel mogelijk te doen", meldt het projectbeheer, die het miljardenproject uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat, Amsterdam en ProRail. Via deze website is het mogelijk een persoonlijk reisadvies aan te vragen.