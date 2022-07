Politie rukt uit voor loslopende nandoe

Voorbijgangers van de Rozengracht keken vreemd op toen ze vanmorgen een nandoe, een soort struisvogel, op straat zagen. Toch was het dier niet losgebroken, maar met de eigenaar op stap.

De politie werd vanmorgen gealarmeerd over een 'loslopend dier dat een mogelijk gevaar voor de omgeving zou zijn'. Maar niets bleek minder waar, want de nandoe werd gewoon uitgelaten door de eigenaar.

Volgens een woordvoerder van de politie had de eigenaar de benodigde papieren bij zich en was het dier ingeënt. Daarnaast zag de nandoe er volgens de agenten goed uit. Hierdoor hadden agenten geen reden om in te grijpen.

De eigenaar zou actief zijn bij een buitenlandse liefdadigheidsorganisatie. Om aandacht te vragen voor dit initiatief had de eigenaar een shirt aan van het goede doel.