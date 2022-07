Stad NL V Huisdier van Janez trekt veel aandacht: "Ik neem 'm overal mee naartoe"

Een opmerkelijk tafereel in het centrum vandaag: er loopt een nandoe, een soort struisvogel, rond. De grote loopvogel trekt nogal wat aandacht, maar is niet ontsnapt of verdwaald zoals velen denken. Nande, zoals de nandoe heet, is het huisdier van de Sloveen Janez, die de grote loopvogel meeneemt naar alle Europese steden.

De politie werd vanmorgen gealarmeerd over een 'loslopend dier dat een mogelijk gevaar voor de omgeving zou zijn'. Agenten gingen eropaf en controleerden of dat zomaar kon. Een woordvoerder laat weten dat de eigenaar de juiste papieren bij zich had en er daarom geen reden was om te in grijpen. En dus ging de wandeling verder, onder meer naar een terrasje op de Dam. Dat was even wennen, voor zowel de ober als de terrasgangers. "Dit heb ik in de 20 jaar dat ik hier werk nog niet meegemaakt."

Quote "Ik vond het wel even wennen wat ik hier voorbij zie komen" winkelbeveiliger

Na het terrasbezoek werd Nande een beetje onrustig en was het tijd voor een wandeling door de Kalverstraat. Ook daar trok het dier nogal de aandacht. "Ik vind het wel even wennen wat ik hier voorbij zie komen." Ook toeristen kijken er vanop: "Is dat een struisvogel?! Ik kom hier niet vandaan dus ik dacht: misschien is dit gewoon wat Amsterdammers doen." Maar nee. Janez komt uit Slovenië en rijdt met een trailer heel Europa door. Drie jaar geleden werd hij erg ziek door hartproblemen. Hij onderging meerdere operaties en door de impact en het herstel moest hij opnieuw oefenen met korte afstanden lopen. Hij merkte dat Nande een therapeutisch effect op hem heeft en sindsdien neemt hij hem overal mee naartoe: van Zagreb tot Bratislava, Parijs en nu dus Amsterdam. Nande is volgens zijn eigenaar dan ook gewend om onder de mensen te zijn en zou hij zich nog nooit agressief gedragen hebben.

"Dierenbeul" Veel mensen vinden het wel interessant, maar zeker niet iedereen. Een vrouw in de Kalverstraat noemt hem een dierenbeul. "Het is een dier, hier staan veel te veel mensen. Kijk hem lachen, zal ik die lach van zijn smoel slaan?" Bij Janez gaat dat het ene oor in en het andere oor uit: "Het is ongeveer een negatieve reactie tegen duizend positieve." "Het is inderdaad apart", zegt de winkelbeveiliger, "maar wel leuk om te zien dat het gewoon kan. Ik wil het wel vaker zien."

