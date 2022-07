Omstanders halen vrouw uit gecrashte auto na eenzijdig ongeluk in Westpoort

Bij een eenzijdig ongeluk in Westpoort zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Rond 00.15 uur reed een automobilist daar tegen een lantaarnpaal. De auto vloog daardoor in brand. Een van de slachtoffers moest door omstanders uit de auto worden gehaald.

Het ongeluk gebeurde op de Transformatorweg ter hoogte van de Spaarndammerdijk. De auto was net onder het viaduct door, toen die op de middenberm belandde en de lantaarnpaal ramde. De bestuurder en een tweede inzittende konden de auto verlaten, een derde inzittende zat nog in de auto. Zij werd door omstanders uit de auto gehaald. De auto vloog door de crash in brand.

Alle drie de slachtoffers zijn daarna met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, wel waren ze aanspreekbaar. De politie was lang bezig met sporenonderzoek om te achterhalen hoe het ongeluk kon gebeuren. Daardoor was de weg in beide richtingen een paar uur afgesloten.