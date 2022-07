Dansen, eten en drinken op het Kwaku Festival: "Hier voed je je kinderen mee op"

Het Nelson Mandelapark staat deze maand elk weekend in het teken van Kwaku. Het Bijlmerse festival is voor veel mensen een belangrijk moment van samenkomen. Na twee jaar corona kunnen vaste bezoekers elkaar eindelijk weer ontmoeten.

Kwaku begon in 1975 als voetbaltoernooi en groeide in de jaren daarna uit tot een groot festival. Volgens organisator Ivette Forster is het vooral een evenement uit de Bijlmer: "Hier heb je die diverse gemeenschappen. Die diverse culturen zijn allemaal verenigd in Kwaku".