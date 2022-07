Meeuwen zorgen voor veel overlast in de stad: "Schijten de was op m'n balkon onder"

"Cirkel, cirkel, duikvlucht, flatsj en dan schijt 'ie zo over de was op m'n balkon heen", beschrijft Martine Zwijnenberg de werkwijze van de meeuwen. Ze is lid van de actiegroep en heeft veel last van de beesten. "Ik heb oordoppen gekocht en dat is nodig ook. Dat gekrijs in de ochtend is niet normaal."

Vogelaar Arjan Dwarshuis herkent het beeld dat er veel meeuwen in de stad zijn. "Het is een logisch iets, want de beesten kunnen nergens anders heen", zegt hij. "Hun nesten worden leeggevroten door de vossen in de duinen en wij willen allemaal recreëren, onze hond uitlaten of kytesurfen. Dus rust en ruimte op de stranden en in de duinen is er niet meer. Bovendien is de Noordzee gewoon ernstig overbevist en door klimaatverandering is er ook steeds minder voedsel in de Noordzee."

Vuilniszakken en platte daken

Dat voedsel is hier in de stad wél te vinden, dat staat namelijk op straat. "Als er een vuilniszak staat, dan trekken ze alles los en dan ligt alles over straat en dan komen de rest van alle beesten er ook bij", zegt Zwijnenberg. Dan is er nog een factor die de meeuwen aantrekt, vertelt Dwarshuis. "In de stad hebben we allemaal van die platte daken met kiezels erop en dat moet je zien als een soort surrogaat kiezelstrandjes"





En daar zitten de meeuwen graag, vooral in het broedseizoen, dat duurt van april tot augustus. Volgens Dwarshuis is het mogelijk om de meeuw weer iets meer te weren, maar is het vooral de gemeente die daar wat aan kan doen. "Wat zij kunnen doen is beter het afval opruimen, mensen beter voorlichten dat ze niet hun zooi op straat moeten gooien en bepaalde kiezeldaken op industrieterreinen extra goed inrichten. En zo zorgen dat het minder aantrekkelijk is voor de beesten om in deze bewoonde omgeving te broeden."