Komende dagen een stuk koeler in de stad

Na dagen van hitte is het deze week een stuk koeler in de stad. Naar verwachting blijft het kwik de komende dagen rond de twintig graden hangen. Komend weekend wordt het mogelijk weer warmer.

Waar het in het oosten van Nederland vanochtend nog dertig graden is, krijgt Amsterdam nu al te maken met een koelere lucht vanuit het westen, schrijft Weeronline. De wind uit die richting wordt waarschijnlijk matig tot vrij krachtig (windkracht 4 of 5).

19 graden

Vannacht zal er een strook buien over de stad trekken. Mede door de bewolking koelt het daardoor niet sterk af, maar warm is het morgen door een frisse noordwestenwind zeker niet. Naar verwachting stijgt de temperatuur niet voorbij de 19 graden.

De rest van de week wordt het waarschijnlijk iets warmer.Weerplaza spreekt van rustig zomerweer, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het mogelijk warmer. Dan neemt de kans op wind vanuit het zuiden weer toe. De kans op een tropische dag van minimaal 30 graden is op dit moment 30 procent.