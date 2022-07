Concert Pearl Jam in Ziggo Dome gaat definitief door vanavond

Het was nagelbijten vandaag voor de fans die vanavond naar Pearl Jam in Ziggo Dome zouden gaan. Gister werd het eerste concert van de band op het laatste moment gecanceld vanwege de stemproblemen van zanger Eddie Vedder. Maar witte rook: op social media laat concertorganisator Mojo weten dat Vedder vandaag goed genoeg bij stem is en dus het optreden door kan gaan.

Vedder was onder medische behandeling voor schade aan zijn keel als gevolg van de effecten van de open-luchtshow in Parijs vorige week zondag. Door de bosbranden in dat land hing er veel rook in de lucht en dat deed de stem van Vedder geen goed. "Ondanks alle inspanningen van iedereen heeft hij helaas nog steeds geen stem en is zodoende niet in staat om op te treden", schreef concertorganisator Mojo afgelopen week. Zodoende gingen optredens in Praag, Wenen en gisteren in Amsterdam niet door.

Er komt geen vervangende datum voor het afgelaste concert van gisteren. Die fans krijgen hun geld terug. Vandaag werd Vedder dus wel goed bij stem wakker. Het concert is uitverkocht.