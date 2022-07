Deel coalitie wil statushouders voorrang geven bij toewijzen sociale huurwoning

Er is in Nederland een groot tekort aan bedden voor asielzoekers in de noodopvangen. Dat komt vooral omdat statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) moeilijk aan een sociale huurwoning komen en er dus nauwelijks uitstroom uit de opvang is.

Utrecht wil de statushouders nu versneld van de wachtlijst halen door sociale huurwoningen die de komende zes weken vrijkomen, de komende zes weken alleen aan mensen uit deze groep toe te wijzen. "De

indieners zijn van mening dat Amsterdam ook een belangrijke rol kan spelen om de asielcrisis

te bestrijden", schrijven fractieleden van de vier partijen.

'Falend rijksbeleid'

Tegenover AT5 reageerde Rutger Groot Wassink eerder deze maand nog op het gebrek aan doorstroom. "Het is schokkend dat mensen die hier naartoe zijn gevlucht om wat voor reden dan ook, een status krijgen, zo snel mogelijk met hun leven kunnen beginnen. Hun leven zit nu in een soort pauze. Dan gun je niemand."

Maar volgens Groot Wassink zijn de problemen door 'falend rijksbeleid' veroorzaakt. "Er wordt wel eens gesuggereerd dat er meer vluchtelingen dan ooit aankomen in Nederland", zegt Groot Wassink. "Dat is helemaal niet zo. De instroom is niet hoger dan vorige jaren. Ik kan niet anders dan constateren dat het kabinet en het COA de hele asielketen in Nederland hebben laten vastlopen en gemeente het mogen oplossen."

Gemeenten zijn verplicht om elk jaar een aantal woningen voor statushouders vrij te houden. Voor Amsterdam betekent het dat het 768 aan statushouders zou moeten toewijzen, maar van dat aantal is nog niet de helft gehaald. "Amsterdam heeft de taakstelling de afgelopen jaren wat betreft huisvesten van statushouders gewoon gehaald", zei Groot Wassink hier eerder over. "Het wordt wat lastig nu de taakstelling omhoog gaat. De druk op de woningmarkt is hier hoger dan elders."