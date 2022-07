Hervatten beurzen corps verder uit zicht na seksistische uitspraken

Vanuit de UvA en de VU is geschokt gereageerd op de seksistische uitspraken tijdens het lustrumfeest van studentencorps A.S.C./A.V.S.V.. Beide benadrukken dat de banden met het corps al verbroken zijn en dat een verzoening hiermee niet bepaald dichterbij is gekomen. De financiering werd vorig jaar al stopgezet na mishandelingen en vernederingen tijdens een ontgroeningsweek.

"Na eerdere incidenten tijdens de kennismakingstijd in september vorig jaar hebben VU, UvA en HvA reeds de banden met A.S.C./A.V.S.V. verbroken", is te lezen in een statement van de VU. De ontgroening liep toen dusdanig uit te hand, dat de vereniging besloot om het kennismakingsritueel vroegtijdig af te blazen.

"Er heerst helaas een zwijgcultuur bij disputen wanneer het gaat om de kennismakingstijd", verklaarde de vereniging destijds. "Aspirant-leden mogen van disputen waar vermoedens van misstanden bestaan niet met de senaat praten. In andere gevallen durven aspirant-leden onder sociale druk geen openheid te geven."

'Zorgwekkend'

Nieuwe maatregelen die A.S.C./A.V.S.V. vorige maand presenteerde, moesten daar verandering in brengen. "Laat het kraakhelder zijn voor alle leden en aspirant-leden: voor wie zich niet houdt aan onze normen en waarden is er geen plek bij het A.S.C./A.V.S.V."

"Des te zorgwekkender dat het na het inzetten van een cultuuromslag door het bestuur nu opnieuw een stuitend incident voordoet waardoor leden zich onveilig voelen", aldus de VU in een reactie.

De VU laat ook weten dat de huidige maatregelen niet opgeheven worden zolang het vertrouwen met de vereniging niet is hersteld. "Dit incident helpt daar zeker niet bij. Wij gaan ervan uit dat het bestuur passende maatregelen neemt."

Geen nieuwe maatregelen

Ook de UvA zegt dat de banden met het corps al verbroken zijn. Daarnaast noemen ze de uitspraken 'erg' en hopen ze dat de vereniging verder zal werken aan cultuurverandering. Beide universiteiten benadrukken dat er naar aanleiding van de laatste incidenten geen nieuwe maatregelen zijn genomen.

Het heren -en damesdiner werd zondagavond gelijktijdig, maar apart van elkaar gehouden op de NDSM-werf. Tijdens het herendiner werd er door meerdere leden gespeecht. Daar was te horen dat 'de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’ en dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn.