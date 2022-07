Studentencorps gaat de fout in en dat is zeker niet voor het eerst

Het lijkt erop dat de cultuur binnen studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. in onveranderd blijft, want afgelopen weekend kwam het corps opnieuw negatief in de media. Dit keer werden tijdens speeches door mannelijke leden seksistische uitlatingen gedaan over vrouwen. Het is niet de eerste keer dat het Amsterdamse studentencorps op een negatieve manier in de media komt. NH Nieuws heeft een aantal incidenten op een rijtje gezet.

Leden van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) vonden het in 2016 leuk om een lantaarnpaal te vernielen op het Waterlooplein. Het leidde tot woede bij de SP in de gemeente en het incident werd zelfs behandeld tijdens de gemeenteraad. De SP liet toen in een reactie weten: "Het lijkt mij onzin dat als zo duidelijk is wie dit gedaan hebben dat de rest van Amsterdam hiervoor moet betalen. Dus geef ze maar een boete en ik mag toch hopen dat de studentenvereniging ze hier stevig op aanspreekt. Want ik kan me voorstellen dat die hier ook niet gelukkig van worden", zegt SP-raadslid Peter Kwint.

2. Leden naar het ziekenhuis

In 2016 kwam het A.S.C./A.V.S.V. nog een keer in het nieuws. In drie maanden tijd werden tijdens de ontgroening drie studenten naar een ziekenhuis gebracht. Ze moesten zwemmen in de gracht en slapen tussen het afval. Een van de studenten lag drie weken later nog steeds in het ziekenhuis met een darminfectie. Een ander werd naar het ziekenhuis gebracht met een zware longontsteking. De derde verstuikte zijn enkel bij wat de studentenvereniging 'een ongelukkige sprong' noemt.

Het bestuur van de studentenvereniging heeft destijds vanwege de incidenten interne straffen aan het dispuut uitgedeeld. De straf bestond uit dat het dispuut volgend jaar minder studenten mocht aantrekken.

3. Tanden uit mond geslagen

Begin 2017 startte het Openbaar Ministerie een onderzoek naar een mishandeling op de sociëteit van het studentencorps. Drie mannen mishandelden een mede-lid in het toilet van het sociëteitsgebouw en sloegen hem een tand uit de mond. De jongen heeft daar aangifte van gedaan. Volgens de politie was hij sinds het begin van de ontgroeningsperiode gedurende langere tijd gepest en vernederd en dat eindigde in deze mishandeling. De drie dispuutleden werden geschorst.

4. Grensoverschrijdend gedrag

Het Amsterdamsch Studenten Corps brak in 2021 per direct de ontgroeningsperiode af, nadat er meerdere incidenten over grensoverschrijdend gedrag waren gemeld bij het bestuur. Alle activiteiten werden toen stopgezet. Over de aard van de incidenten deed het bestuur van het A.S.C./A.V.S.V. geen uitspraken. Volgens De Volkskrant ging het destijds om gewelddadige incidenten waarbij studenten gewond zijn geraakt.

Tenminste zes disputen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan grove mishandeling en vernedering. Hoewel de studenten niet naar het ziekenhuis hoefden, waren ze wel gewond. Er was sprake van tijdelijk letsel: blauwe plekken, mank lopen, wonden, striemen etc. Deze verwondingen waren het gevolg van fysieke mishandelingen: stompen, trappen en klappen in het gezicht.

Banden verbroken

Vanuit de de UvA en de VU is geschokt gereageerd op de seksistische uitspraken tijdens het lustrumfeest van studentencorps A.S.C./A.V.S.V.. Beide benadrukken dat de banden met het corps al verbroken zijn en dat een verzoening hiermee niet bepaald dichterbij is gekomen.

"Na eerdere incidenten tijdens de kennismakingstijd in september vorig jaar hebben VU, UvA en HvA reeds de banden met A.S.C./A.V.S.V. verbroken", is te lezen in een statement van de VU. De ontgroening liep toen dusdanig uit de hand, dat de vereniging besloot om het kennismakingsritueel vroegtijdig af te blazen. "Des te zorgwekkender dat het na het inzetten van een cultuuromslag door het bestuur nu opnieuw een stuitend incident voordoet waardoor leden zich onveilig voelen", aldus de VU in een reactie.

De VU laat ook weten dat de huidige maatregelen niet opgeheven worden zolang het vertrouwen met de vereniging niet is hersteld. "Dit incident helpt daar zeker niet bij. Wij gaan ervan uit dat het bestuur passende maatregelen neemt." Ook de UvA benadrukt dat de banden met het corps al verbroken zijn. Daarnaast noemen ze de uitspraken 'erg' en hopen ze dat de vereniging verder zal werken aan cultuurverandering.