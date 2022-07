Chocoladewinkel in Negen Straatjes gedraagt zich als horeca en moet sluiten van gemeente

Een chocoladewinkel in de Huidenstraat moet van de gemeente de deuren sluiten omdat de zaak zich gedraagt als een horecazaak en niet als detailhandel. Na verschillende klachten uit de buurt heeft de gemeente meerdere controles gehouden. De ondernemer heeft de kans gekregen om de zaak aan te passen, maar is daar niet in geslaagd.

Meerdere bewoners van de Negen Straatjes hadden een klacht ingediend bij de gemeente over dat winkels in hun buurt steeds meer veranderen naar horeca. De gemeente heeft naar aanleiding van de klachten controles gehouden in de buurt. Daaruit bleek dat de chocoladewinkel werd gebruikt als koffiezaak en lunchroom. Er stonden meerdere tafels en stoelen binnen en buiten de zaak, de winkel had menukaarten en klanten konden ter plekke de koffie nuttigen.

De eigenaar van de chocoladewinkel heeft van de gemeente meerdere kansen gekregen om de bedrijfsvoering aan te passen, maar is daar niet in geslaagd. Daardoor moeten de deuren van de zaak gesloten worden. De ondernemer kan een plan indienen bij de gemeente en als uit dat plan blijkt dat de winkel zich voortaan zal houden aan de regels van het bestemmingsplan, dan mogen de deuren weer open.

"Winkeldiversiteit staat onder druk"

De gemeente merkt dat de scheidslijn tussen winkels en horeca te veel vervaagt. "De diversiteit van het winkelaanbod staat al flink onder druk in de binnenstad. We moeten dus ingrijpen waar we kunnen, anders verliezen we de grip op de stad. Bovendien is het ook niet eerlijk richting horecaondernemers die zich wél aan de regels houden", zegt voorzitter van het dagelijks bestuur Alexander Scholtes.