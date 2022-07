People of the Pride: "Ik ben zo trots dat ik een transvrouw ben"

De stad hangt vol met regenboogvlaggen want de Pride week is weer aangebroken. Het thema dit jaar is 'My Gender, My Pride'. Een bijzonder thema voor Rika Della Lammers, die in 1991 in transitie ging om vrouw te worden. In de week van de Pride maakt AT5/NH Nieuws de serie "People of the Pride".

AT5

"Een wereld ging voor me open", vertelt Rika met een twinkeling in haar ogen over het uitgaansleven begin jaren 90. "In Amsterdam ging ik naar de discotheek IT. Daar gebeurde echt vanalles. Daar kwamen travestieten, transseksuelen, homo's en lesbiennes." Ze voelt zich thuis onder het publiek en raakt in gesprek. "Ze zeiden tegen mij: 'Jij bent een transgender' en ik dacht bij mezelf: Wat ben ik? Oh wauw, ik ben een transgender." Vanaf dat moment is het duidelijk: "Eindelijk wist ik wat ik was."

Quote "Je voelt je je hele leven gevangen in je lijf " Rika Della Lammers

Na haar transitie gaat Rika gelukkig door het leven als transvrouw en op 12-12-12 gaat haar grootste droom in vervulling. Ze trouwt met haar grote liefde. AT5 is aanwezig bij de bruiloft en Rika vertelt aan verslaggever Frank Awick: "Als klein meisje, klein jongetje dan, heb ik altijd gedroomd om te trouwen. Maar hoe groot is de kans als transseksueel om te trouwen?" Na een aantal jaar strandt het huwelijk, maar Rika kijkt er met een goed gevoel op terug: "Het is niet makkelijk om als transvrouw door het leven te gaan. Dan komt er een man in je leven die zegt: 'Ik neem je zoals je bent. Wil je met me trouwen?' Het doet me nog steeds iets."

Rika bij haar bruiloft op 12-12-12

In het daten met mannen is Rika zich extra bewust van dat ze door het leven gaat als transvrouw: "Dan moet ik het altijd van mezelf zeggen. Die struggle heb ik nog steeds." Toch blijft Rika positief en haalt ze veel plezier uit het maken van TikTok filmpjes. "Ik ben transvrouw, van mij mag iedereen het weten."