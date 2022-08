People of the Pride: "Iedereen weet wie je bent, behalve jijzelf"

Het thema van de Pride dit jaar is 'My gender, my pride'. In de week van de Pride maakt AT5/NH Nieuws de serie 'People of the Pride'. In deze aflevering staat Sharan Bala centraal, voor haar is het thema gecompliceerd. Er is volgens Sharan namelijk veel meer dan gender. Ze is zelf intersekse, wat inhoudt dat je biologisch zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken hebt. "Weinig mensen kennen het, terwijl er heel veel intersekse personen zijn die zich gevangen voelen."

AT5

"Intersekse houdt in dat iemands lichaam niet honderd procent te plaatsen is binnen de binaire hokjes van man en vrouw", vertelt Sharan. "Je moet geslacht zien als een spectrum met aan de ene kant man, en aan de andere kant vrouw. Daartussen zit heel veel variatie, en dat is de groep van intersekse mensen." Dit kan in de chromosomen zitten, zoals bij Sharan die XY-chromosomen heeft. Maar het kan ook hormonaal zijn, dat heeft uitwerking op bijvoorbeeld geslachtsdelen. Volgens de NNID, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, is 1,1 procent van de mensen intersekse. Dat komt uit een groot Deens onderzoek, en betekent dat ongeveer 190.000 mensen in Nederland intersekse zijn. "Het is lastig te zeggen hoeveel het er precies zijn, want heel veel intersekse mensen leven in geheimhouding, van hen is het dus niet bekend."

Sharan is inmiddels 36, maar gebruikt pas een paar jaar de term intersekse. "Net na mijn geboorte was al bekend dat ik intersekse ben, maar pas sinds ik ongeveer elf ben begonnen voor mij de ziekenhuisbezoeken en kreeg ik stukje bij beetje uitgelegd hoe het zat." Sharan kreeg daarbij een ding heel strikt mee: praat er met niemand over, want je wordt uit de samenleving verstoten als ze het weten. "Iedereen om me heen wist wie ik was, behalve ikzelf. Dat is heel pijnlijk en dat maakt me nog steeds boos." Met gym bedacht ze smoesjes zodat het leek dat ze ongesteld was: "Als vriendinnen vroegen om een tampon, zocht ik heel lang en zei ik dat ik hem net zelf gebruikt had. Want ook vriendinnen mochten dit niet weten."

Lang praatte ze er niet over en hield ze de geheimhouding in stand, totdat haar psycholoog haar een handvat bood. Ze kreeg de vraag of ze met een 'lotgenoot' wilde praten. "Echt niet, hoezo zou ik met een vreemde hierover praten, dacht ik", maar toch nam ze het risico. Ze ontmoette Marieke en voor het eerst spraken ze beiden openlijk over zichzelf en ze besloten direct om hun zoektocht en ervaring vast te leggen in een documentaire. Ze vroegen hun medisch dossiers op en kwamen allebei achter details die ze eerder nog niet wisten. "Er is me altijd verteld dat er verschrikkelijke dingen zouden gebeuren als ik erover zou praten, maar het omgekeerde gebeurde. Sinds ik erover praat heb ik geen dag meer op de bank gelegen en ben ik geen dag meer depressief geweest." "Het is belangrijk dat hierover wordt gepraat en intersekse mensen een plek in de maatschappij krijgen. Er zijn nog zo veel mensen die in geheimhouding leven, en die moeten vrij kunnen leven en hun verhaal kunnen delen. Als ze dat willen tenminste, want niets hoeft."