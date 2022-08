Eerste weekend Pride zit erop: ''Er zijn hier leuke mensen, veel jonge mensen, veel diversiteit''

Amsterdam is gehuld in regenboogkleuren en het eerste weekend vol Pride evenementen zit erop. AT5 liep mee met de Pride Walk, ontdekte in de Hortus dat genderdiversiteit niet exclusief is voor mensen en ging tot slot naar het Vondelpark.

Pride Walk Duizenden mensen liepen zaterdag mee met de Pride Walk, de jaarlijkse demonstratie voor gelijke rechten voor de regenbooggemeenschap. Het is de officiële start van Pride Amsterdam, die dit jaar in het teken staat van 'My Gender, My Pride'. ''Pride gaat over iedere vorm van zelf acceptatie en vooral ook dat anderen zichzelf durven te accepteren en daarmee jou ook'', vertelt een van de deelnemers.

Pride in de Hortus In de Hortus konden bezoekers ontdekken dat genderdiversiteit niet exclusief is voor mensen. Veel planten tonen namelijk ook verschillende geslachtsexpressies: zowel mannelijk als vrouwelijk. Voorbeeld is de monbretia plant. Anne Haringhuizen geeft rondleidingen in de Hortus en vindt het mooi dat zo'n bloem in de plantenwereld niet bijzonder is maar juist perfect. ''Een monbretia is een eenhuizige plant wat betekent dat de plant zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen op de plant heeft zitten'', aldus Anne.

Pride Park Het Vondelpark stond zaterdag in het teken van liefde met allerlei verschillende LHBTQI activiteiten. Optredens, sporten, een Rainbow Market, silent-diso voor jongeren er was van alles te doen en de sfeer zat er goed in. ''Er zijn hier leuke mensen, veel jonge mensen, veel diversiteit'', merkt een van de bezoekers op.