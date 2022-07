GGD en queer-artiest vragen met Pride aandacht voor PrEP: "Wachtlijsten zijn zorgelijk lang"

De aanvraag voor PrEP is het afgelopen jaar flink gestegen in de stad. PrEP is een tablet die je preventief slikt om te voorkomen dat je met HIV besmet raakt. De GGD verstrekt het medicijn aan drieduizend mensen, maar nog zeker de helft van dat aantal staat op een wachtlijst. Dat baart de GGD zorgen: "Iedereen moet kunnen worden beschermd tegen HIV."

Om meer aandacht te vragen voor PrEP, treedt de GGD tijdens de Pride op samen met artiest Kiri Mioki. "Go PrEP, een tablet per dag. Go PrEP, en een brede lach", klinkt het refrein van Kiri's nummer. Kiri Mioki gebruikt ook PrEP: "Het is een middel dat je neemt om je te beschermen tegen een van de ergste soa's die er is, dat vind ik de moeite waard om een nummer over te schrijven. Het geeft je vrijheid om seks te hebben met minder gevaar."

Ook GGD-arts Kenneth Yap vindt het middel een belangrijke ontwikkeling: "Het heeft voor minder mensen met HIV en AIDS gezorgd, het geeft mensen een positieve sekservaring en het is heel toegankelijk." De overheid gaf een aantal GGD-locaties in Nederland de mogelijkheid om vanaf 2019 het middel te verstrekken, Amsterdam kan vanaf dat moment drieduizend mensen van PrEP voorzien. De meeste mensen komen via de GGD aan het middel, andere manieren zijn via de huisarts of privé-klinieken.

Lange wachtlijsten

"Inmiddels gebruiken in Amsterdam in totaal vijf duizend mensen PrEP", vertelt Yap. De GGD zit inmiddels aan het maximum. "Dit heeft er het afgelopen jaar voor gezorgd dat de wachtlijst enorm is. De helft van het aantal mensen dat PrEP gebruikt, staat nog op de wachtlijst. We maken ons daar zorgen om."