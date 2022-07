Huurder moet twintig 'therapeutische' postduiven van zolder halen

Een man die duiven houdt op de zolderruimte van zijn sociale huurwoning in Noord moet de twintig vogels binnen twee maanden elders onderbrengen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Volgens de ouders van de duivenhouder hebben de vogels een therapeutische rol in zijn leven.

Volgens Ymere zijn de duiven zonder toestemming geplaatst. De ouders van de huurder lieten op de zitting weten dat hun zoon de postduiven houdt vanwege de duivensport en dat deze hobby voor hem therapeutisch van groot belang is.

Volgens de ouders hebben de duiven één keer per week een wedstrijd en als het mooi weer is maken ze trainingsvluchten. "Als de duiven aankomen bij de woning landen zij op de daknok om vervolgens via de aangebrachte plank bij het dakraam de zolder binnen te gaan. Hiermee gaat geen overlast voor de buren gepaard", aldus het stel tijdens de rechtszaak.

Geluidsoverlast

De kantonrechter geeft Ymere gelijk en heeft daarbij meegewogen dat de huurder de zolder zonder toestemming van de verhuurder heeft veranderd in een dierenverblijf en er geluidsoverlast is. Meerdere buren hebben daarover bij hen geklaagd. "Nu Ymere verantwoordelijk is voor het huurgenot van huurders mag zij maatregelen nemen om te zorgen dat dit genot niet wordt aangetast", aldus de rechter.

De huurder krijgt wel langer dan de geëiste 21 dagen om zijn duiven te verkassen en het dierenverblijf te verwijderen. Hij krijgt extra de tijd omdat het lastig is de postduiven elders onder te brengen en de huurder vanwege zijn beperkingen meer tijd wordt gegund om een nieuw onderdak te vinden voor zijn duiven. Voldoet hij niet aan de uitspraak, dan moet huurder een dwangsom van 100 euro per dag, met een maximumbedrag van 10.000 euro betalen.