Kijk nu live: Pride Walk 2022

"Het thema van de Pride Walk is dit jaar 'Nobody is free, until we are all free & Queer liberation not rainbow capatalism'. Het gaat over gelijkwaardigheid van iedereen'', vertelt organisator Daan Smeelen. Het programma begint met een manifestatie op de Dam om 11.00 uur. En vanaf 12.00 gaat de stoet lopen richting het Vondelpark.

AT5 is live van 12.00 tot 13.00 uur.