Kijk terug: duizenden lopen Pride Walk voor gelijke rechten lhbti'ers

"Het thema van de Pride Walk is dit jaar 'Nobody is free, until we are all free & Queer liberation not rainbow capatalism'. Het gaat over gelijkwaardigheid van iedereen'', vertelt organisator Daan Smeelen. Het programma begon met een manifestatie op de Dam om 11.00 uur, vanaf 12.00 uur ging de stoet lopen richting het Vondelpark.

In het Vondelpark wordt de Pride Amsterdam-week geopend door cultuurminister Robbert Dijkgraaf en burgemeester Femke Halsema. Het is de 26e editie van Pride, met als hoogtepunt de jubileumeditie van de Canal Parade. Die wordt dit jaar voor de 25e keer gehouden. De Pride duurt negen dagen tot en met 7 augustus.