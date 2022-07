Verdachte opgepakt na mogelijk geweldsincident met verdwenen slachtoffer

In Zuidoost is vanavond een man aangehouden die verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij een geweldsincident. Er is bloed in een portiek aangetroffen, maar geen slachtoffer.

Nadat verschillende mensen de politie hadden gebeld dat er iets gaande was in de Vianenstraat kwamen agenten ter plaatse. Daar troffen ze niets aan, maar na enig zoeken zagen ze even verderop een plas bloed in een portiek. De man die in de woning bij die portiek aanwezig was is even later aangehouden.

Wat er precies is gebeurd is dus nog volkomen onduidelijk. Er zou een mes gebruikt zijn, maar of dat echt zo is moet onderzoek uitwijzen. De politie zal wat ziekenhuizen bellen of er een slachtoffer van geweld zich heeft gemeld.