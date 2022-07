Nachtclub De School opent na twee jaar weer de deuren

Nachtclub De School in West opent na twee jaar in september weer de deuren. De club in het oude schoolgebouw aan de Jan van Breemenstraat sloot in juni 2020 vanwege de pandemie, de financiële situatie en naar nu blijkt de "terechte kritiek" over het gebrek aan diversiteit.

In de zomer van 2020 barstte er een discussie los over een gebrek aan diversiteit rond de nachtclub. De club postte wel een bericht over het heropenen van het restaurant online, maar plaatste geen steunbetuiging voor de Black Lives Matter-protesten.

"De organisatie kreeg een golf van terechte kritiek van haar gemeenschap en artiesten nadat ze hun

communicatie tijdens de Black Lives Matter-protesten verkeerd hadden behandeld", schrijft de club in een persbericht. "Ongestructureerde en misplaatste communicatie-inspanningen, incidenten aan de deur, mismanagement van personeel waren de symptomen van een gebrek aan structuur, diversiteit en verantwoordelijkheid."

Nieuwe directeur

De directie van De School besloot naar eigen zeggen daarom om de deuren van de club gesloten te houden totdat de problemen volledig in zicht waren, gesprekken waren gevoerd met de medewerkers, artiesten en de gemeenschap, en er een volledige herstructurering had plaatsgevonden. Daarvoor nam de club een nieuwe directeur aan.

"Er was een enorme behoefte om diep te graven om problemen aan het licht te brengen, structuur te creëren, pijnlijke maar helende gesprekken te voeren en een omgeving van vertrouwen te creëren voor onze medewerkers, bezoekers, artiesten en alle anderen die deel uitmaken van deze plek", aldus de nieuwe directeur Erdal Kiran.

De nachtclub mag nog de deuren openhouden voor zestien maanden, het huurcontract loopt in januari 2024 af en een nieuwe verlenging zit er niet meer in. Vanaf 9 september is De School weer open voor publiek.