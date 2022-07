Ondanks goal is Bergwijn teleurgesteld na verlies Ajax: "Flink balen"

Het was een prachtig doelpunt van Bergwijn in het eerste kwartier van de wedstrijd tussen Ajax en PSV, maar liever had de 24-jarige voetballer gezien dat zijn club de Johan Cruijff Schaal pakte. Ook Ajax-trainer Alfred Schreuder had graag gewild dat het anders had gelopen, maar liet weten ook goede dingen te hebben gezien.

Een klote gevoel en flink balen. Zo beschrijft Bergwijn als hij terugkijkt op de wedstrijd van Ajax tegen zijn oude club PSV. "Nooit fijn natuurlijk als je een wedstrijd verliest."

Bergwijn schudde de Eindhovenaren goed wakker; het eerste goal van de wedstrijd maakte hij in de 15e minuut. "Het is altijd lekker als je scoort, maar het gaat om het team natuurlijk", vindt Bergwijn. "Ik had liever geen goal gemaakt en die schaal gepakt. Dit is gewoon flink balen. Elke prijs is een prijs en we willen zoveel mogelijk prijzen pakken."

'Veel goede dingen gezien'

Ajax-trainer Alfred Schreuder is minstens zo teleurgesteld, maar zag ook de prestaties van zijn spelers: "Dat je verliest en vijf tegengoals hebt is absoluut niet goed, dat weten we ook. Maar ik heb heel veel goede dingen gezien."

Zo zag Schreuder hoe de Amsterdammers zich herpakte na de rust. "Zeker toen we de 2-2 maakten merkte je dat we er weer druk op konden zetten."

'Speel nu voor Ajax'

Bergwijn, die een lange periode bij PSV zat, had er geen moeite mee om na zijn goal te juichen tegen zijn oude club. "Ik speel nu gewoon voor Ajax, dus ik zou niet weten waarom ik niet zou mogen juichen."