Gedeelte Haarlemmerweg aantal dagen afgesloten vanwege kapotte leiding

Let op! Gedeelte van de Haarlemmerweg is deze week afgesloten voor verkeer. Dit komt doordat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan een lekkende waterleiding 🚧. Wij verwachten dat dit enkele dagen zal duren. Lees hier meer over via https://t.co/GuBdH2APLu pic.twitter.com/Vf3FiNufs5