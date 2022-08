Hans Kemmink (75) van modeduo Puck en Hans overleden

De bekende modeontwerper Hans Kemmink is op 75-jarige leeftijd overleden, zo laat zijn dochter Carmen weten via Instagram. Kemmink was bekend van het modelabel 'Puck en Hans', dat hij samen met zijn vrouw Puck Kroon runde.

Eind vorige eeuw was het duo iconisch in de modewereld. Ze openden hun eerste winkel in Den Haag en in 1974 werd er op het Rokin ook een Amsterdamse winkel geopend. "'Het Amsterdamse publiek was heel anders, veel makkelijker en internationaler. In Amsterdam zat ook wel meer de kunstscene", liet het duo eerder aan AT5 weten.

De winkel in het centrum van de stad sloot de deuren in 1997. Een jaar later werden Puck en Hans geridderd voor hun toonaangevende rol in de modewereld. Voor het duo was het ook het moment dat het ontwerpen van kleding voorgoed verleden tijd was. Het modeduo werd internationaal geroemd om hun uitgesproken stijl.

Amsterdam Museum

In 2017 opende het Amsterdam Museum een tijdelijke tentoonstelling met de bekende kledingstukken van het duo. Tijdens de vier maanden durende tentoonstelling waren er honderden ontwerpen van Puck en Hans te zien.

Vanwege de tentoonstelling moesten de kledingstukken weer verzameld worden en het duo had er zelf nog maar twee over. Hans plaatste toen een oproep op Facebook. "Mensen deelden het of zeiden ik weet nog wel een tante die iets heeft of een moeder."